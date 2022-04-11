وزير الاقتصاد الايراني یعلن عن تقديم خطة للبرلمان للحد من تأثير الحظر على اقتصاد البلاد

ان الجهود الدبلوماسية لرفع الحظر لا تعني أننا يجب ألا نفكر في تقليل تاثير الحظر على الاقتصاد.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي عن إعداد وتقديم خطة للحد من تأثير الحظرعلى اقتصاد البلاد إلى مجلس الشورى الإسلامي لأول مرة خلال الاعوام الأربعة الماضية.

وكتب خاندوزي في تغريدة على تويتر مساء السبت: ان الجهود الدبلوماسية لرفع الحظر لا تعني أننا يجب ألا نفكر في تقليل تاثير الحظر على الاقتصاد.

واضاف: أعدت وزارة الاقتصاد للمرة الأولى منذ أربعة اعوام بعد اصدار قانون مكافحة الحظر خطة لتخفيف أثر الحظر على اقتصاد البلاد وأرسلته إلى مجلس الشورى الإسلامي.

كما نشر خاندوزي في تغريدته نص الرسالة الموجهة إلى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ، وكذلك رئيس اللجنة الاقتصادية.