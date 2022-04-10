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مسيرة غاضبة في جامعة بيرزيت نصرة لمخيم جنين ودعماً للمقاومة

شارك مئات الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في مسيرة ووقفة منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحا لمخيم جنين، والذي أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 14 آخرين.
رمز الخبر: ۶۵۸۷۴
تأريخ النشر: 09 April 2022

شارك مئات الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في مسيرة ووقفة منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأدت إلى استشهاد شاب وإصابة 14 آخرين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة بعدوان قوات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وأخرى داعمة للمقاومة الفلسطينية خاصة في جنين وأهالي المخيم الصامدين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباحا عن إصابة الشاب أحمد السعدي (21 عاما) برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، لتعلن لاحقا عن استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد فتحي حازم في مخيم جنين، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت والده وأبناءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، ولكنهم رفضوا ذلك.

ولاحقا، شيعت جماهير غفيرة جثمان السعدي، القائد الميداني في كتيبة جنين (إحدى التشكيلات التابعة لسرايا القدس بالضفة الغربية) الى مثواه الاخير.

المصدر:يونيوز

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