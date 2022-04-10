جامعة بغداد تقيم ندوة لدعم الاتفاقية العراقية الصينية وطريق الحرير

عقدت كلية العلوم في جامعة بغداد ندوة لدعم الاتفاقية العراقية الصينية وطريق الحرير وضرورة هذه الاتفاقية لدعم وبناء الاقتصاد العراقي.

وحضر الندوة التي عقدت تحت عنوان "طريق الحرير خطوات واثقة من اجل عراق مزدهر"، ونظمتها الهيئة التطوعية لدعم الاتفاقية والحزام وطريق الحرير، عدد كبير من خبراء الاقتصاد والسياسيون واساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي بالعراق.

وأكد المشاركون في الفعالية على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الصينية التي وقعها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، والتي تدر على الاقتصاد العراقي موارد كبيرة، ربما تكون بديلة عن الاقتصاد الرجعي النفطي للعراق.

وتعود اسباب عرقلة هذه الاتفاقية والضغط على الحكومة العراقية من جهات ودول خارجية لا تريد مصلحة العراق.

المصدر:يونيوز