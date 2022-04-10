الذكرى الرابعة لاستهداف التحالف أسرة بكاملها من 13 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز

تحل الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد عائلة بكاملها في تعز جراء قصف طيران التحالف السعودي لمنزل المواطن صادق الحاج في منطقة المحول، حيث استشهد 13شخصًا جلهم من النساء والأطفال.

في مثل هذا اليوم من العام 2018، ارتكب طيران التحالف السعودي مجزرة بحق أسرة صادق الحاج في منطقة المحول، راح ضحيتها 13شخصًا معظمهم نساء وأطفال.

وفي مقابلة مع ابن الشهيد صادق الحاج محمد صادق قال: "لم نستطع إسعاف المصابين والشهداء يومها من هول الغارات المتتالية، وكان هناك من يحاول الفرار من الغارات لكن الطيران لاحقهم وقتلهم غيلة وتعمدًا."

وأكد وديع صادق الحاج، الابن الأصغر للشهيد، أنهم كانوا 13 شخصاً لاحقهم الطيران من مكان إلى آخر ليقضي عليهم بينما هم يحاولون الاختباء بين منزل وآخر ولكن أخيرًا وصل إليهم وقتلهم.

فيما أوضح أخ الشهيد بأن اغلبهم من استشهدوا هم من النساء والأطفال.

هذا وقد أبدى المواطنون تفاجؤهم إزاء إنكار التحالف لارتكاب هذه الجريمة الموثقة من قبل الإعلام معتبرين أن إنكارها "جريمة أكبر من ارتكابها، وانها ليست غريبة على قوى التحالف فهو على مدى ثمانية أعوام وهو يرتكب الجرائم بحق الشعب اليمني الأبي وينتهك حقوق الإنسان والأرض".

المصدر: قناة المسيرة.