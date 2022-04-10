زيلينسكي يستقبل مستشار النمسا ويعقدان لقاءا لبحث اخر التطورات

استقبل الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف صباح السبت، المستشار النمساوي كارل نيهامر، لإجراء محادثات ثنائية ولبحث دعم النمسا لاوكرانيا واخر التطورات في الحرب الدائرة.

وصل مستشار النمسا كارل نيهامر اليوم السبت الى اوكرانيا في زيارة تستغرق يوما واحدا، حيث استقبله الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف.

ولا تقدم النمسا، وهي دولة محايدة، أسلحة لأوكرانيا لكنها تقدم لها مساعدات إنسانية وخوذات وسترات واقية للمدنيين.

وتتضمن زيارة المستشار النمساوي تفقد بلدة بوتشا خارج كييف حيث تقول أوكرانيا إن قوات الجيش الروسي أعدمت مدنيين تم العثور على جثثهم ملقاة في الشوارع، فيما تنفي روسيا ذلك مع تقديم وثائق بالفيديو تكذب ادعاءات كييف.

ووصف زيلينسكي، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، زيارة نيهامر بأنها "خطوة مهمة للتعبير عن التضامن مع الشعب الأوكراني"، مشيداً "بدعم ​فيينا​ لكييف في ظل العملية العسكرية الروسية المتواصلة في ​أوكرانيا​".

وأشار زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إلى "تشديد ​العقوبات​ ضد ​روسيا​ ودعم الحظر على تصدير ​الطاقة​ و​النفط​ بحق المعتدي"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "فعل كل ما يمكن من أجل وقف هذه الحرب"، مثمناً دعم النمسا في هذا الشأن.

المصدر:يونيوز