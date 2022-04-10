الأزمة الأوكرانية تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق"

أكّد رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) "أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ليطال وقعها الأكبر الفئات الأشد فقرا".

أكّد رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو "أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ليطال وقعها الأكبر الفئات الأشد فقرا".

وقال دونيو: "لقد مرّ الآن أكثر من عامين على استمرار جائحة كـوفيد-19 في التأثير سلبا على حياتنا وصحتنا واقتصاداتنا."

وأوضح أن "الأشخاص الأشد احتياجًا هم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود"، مشيرا إلى أن "أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية قد ارتفعت مما فرض تكاليف غير عادية على المستهلكين العالميين، وخاصة الأكثر فقرا".

وأدى الصراع إلى ارتفاع الأسعار الدولية للقمح والذرة والزيوت النباتية، اضافة الى صدمات في الأسواق التجارية التي توفر هذه السلع الأساسية.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 159.3 نقاط في آذار/مارس، بزيادة بنسبة 12.6 في المائة عن شباط/فبراير، عندما وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ وضعه في عام 1990.

كما ويتتبع المؤشر التغيّرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، وكانت أسعار الشهر الماضي أعلى بشكل عام بنسبة 33.6 في المائة مقارنة بشهر آذار/مارس من العام الماضي.

وكان مؤشر الفاو لأسعار الحبوب، مدفوعا بالارتفاع الشديد في أسعار القمح والحبوب الخشنة – نتيجة للحرب في أوكرانيا إلى حد كبير – أعلى بنسبة 17.1 في المائة في آذار/مارس مقارنة بما كان عليه قبل شهر واحد فقط.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استحوذت روسيا وأوكرانيا معًا على حوالي 30 في المائة و20 في المائة من صادرات القمح والذرة العالمية على التوالي.

المصدر:يونيوز