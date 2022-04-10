الكاظمي في ذكرى الاحتلال الأميركي: 9 نيسان مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد الإصلاح والعدل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، في ذكرى الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أن يوم 9 نيسان مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد الإصلاح والعدل.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "نستذكر استشهاد المفكّر آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس) الذي ناضل من أجل العدل، وشكّل فكره منطلقاً للإصلاح. تَزامُن ذكرى استشهاده مع يوم سقوط الطاغية في 9 نيسان هو مناسبة متجددة للتذكير بضرورة اعتماد منهج الإصلاح والعدل في صميم النظام السياسي لتحقيق تطلعات شعبنا".

ويحيي العراق والعالم الإسلامي الذكرى الـ 42 لجريمة إعدام المرجع والمفكر والفيلسوف الشهيد آية الله الامام السيد محمد باقر الصدر، وأخته الشهيدة بنت الهدى (آمنة حيدر الصدر)، على يد نظام صدام حسين في 9 نيسان/ابريل 1980.

المصدر:يونيوز