بعد زيارة بوتشا .. منسق الإغاثة في الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار أمر حتمي

زار منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بلدتي بوتشا وإيربين بالقرب من العاصمة الاوكرانية كييف، وأعلن أن وقف إطلاق النار أمر حتمي.

قام منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بزيارة الى بلدتي بوتشا وإيربين بالقرب من العاصمة الاوكرانية كييف، أول من أمس.

ووصف غريفيث الزيارة بأنها "مروعة"، حيث شاهد مقبرة جماعية لُفّت الجثث فيها بالبلاستيك، ودمرت عشرات المباني السكنية والمنازل، واحترقت سيارات في الشارع.

وقال غريفيث: "لقد رأينا قبرًا مفتوحًا في باحة الكنيسة حيث يوجد على ما يبدو 280 جثة ، والتي أحضرها السكان المحليون إلى تلك القبر لأنهم تُركوا في الشارع أو يرقدون في المشرحة التي دُفنت خلال تلك الفترة. من القتال في ذلك المكان حيث تم نقلهم إلى هذا القبر المفتوح. والآن ، لأننا كنا هناك، يتم استخراج رفاتهم الآن. لقد تم إخراجهم من هذا القبر ، ولم يتم دفنهم بعد بشكل صحيح".

وأضاف: "هذه لائحة اتهام رهيبة للعالم الذي نعيش فيه اليوم ، حيث يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان. لا يتعلق الأمر بالتواجد في أوروبا أو عدم التواجد في أوروبا ؛ تلك الوحشية ، إنها شيء لا يطاق".

كما قال وكيل الأمين العام: "نحن بحاجة إلى نقود لنصل إلى أيدي هؤلاء الناس لأنه في أوكرانيا، لا تزال هناك أسواق ، حتى يتمكن الناس من شراء الطعام وما إلى ذلك. ولدى حكومة أوكرانيا بعض المنصات الرقمية التقدمية للغاية للقيام بذلك ".

وأوضح أن هناك حاجة ماسة للسكن المؤقت والإمدادات والمواد الغذائية الأساسية وأيضا حاجة لإصلاح شبكات المياه. وقال: "هذه الأشياء التي تعتبر عمليات إنسانية كلاسيكية يمكنها وستفعل تلك الأشياء التي يمكننا تحقيقها".

وتابع غريفيث: "الشيء الذي يقلقني أكثر هو الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا في قلب الحرب. أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو أن يكون لدينا المزيد من الوضوح بين الاتحاد الروسي والسلطات الأوكرانية بشأن الممر الآمن لأن إخراج الناس من ماريوبول ، كما رأينا مؤخرًا ، يمثل إحباطًا يوميًا. لذلك ، تم الإعلان عن الممرات ، لكنها لا تعمل بعد ذلك".

وفي إشارة إلى أن العالم أصيب بصدمة عميقة من الصور التي خرجت من المنطقة، كرر غريفيث دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل لضمان المساءلة.

وختم قائلاً: "أرسلني أنطونيو غوتيريش إلى موسكو وإلى كييف للضغط من أجل وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية. ليس هناك شك في أنه في أقرب وقت يمكننا تحقيق وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، ووضع حد للمذبحة ، على حد تعبيره ، كان أفضل حالًا ليس فقط مع شعب أوكرانيا ، ولكن سيكون شعوب العالم كذلك بسبب الاضطراب الاستثنائي. هذا الصراع يدور حول طريقة عملنا، والطريقة التي نعيش بها، والطريقة التي نقرر بها الأشياء. لذا فإن وقف إطلاق النار أمر حتمي".

من بوتشا، سافر غريفيث إلى كييف، حيث التقى برئيس الوزراء، دينيس شميهال، وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الدفاع ونائبة وزير الخارجية.

واستمع إلى آرائهم ومخاوفهم، وسعى أيضا إلى تقديم أفكار لإحراز تقدم في تثبيت وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية، جنبا إلى جنب مع ممر آمن لتوصيل المساعدات والسماح بالإجلاء.

وقبل زيارة أوكرانيا، كان غريفيث في موسكو حيث ناقش هذه المواضيع أيضا مع المسؤولين الحكوميين يوم الاثنين.

وأكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التزام الأمم المتحدة الأساسي بالمساعدة في حماية المدنيين والوصول إلى جميع المحتاجين للمساعدة، في أسرع وقت ممكن.

المصدر:يونيوز