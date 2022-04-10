حركة المجاهدين تستنكر إدانات دول عربية وإسلامية لعملية تل الربيع

قال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز ان الحركة تستنكر وتستهجن الادانات العربية والاسلامية للعملية الفدائية في مدينة تل الربيع المحتلة موضحا انها تأتي في سياق الانحياز للكيان الصهيوني وتخدمه.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، اضاف عزيز: الادانات للعملية البطولية في مدينة تل الربيع المحتلة تأتي في سياق الانحياز لهذا الكيان الصهيوني وهي تخدمه هو فقط.

واعلن عزيز ان "كل عمل بطولي ومقاوم يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني هو عمل حر ويشرف كل ابناء امتنا الاسلامية والعربية".

وتابع: نحن كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني لا نقبل هكذا مواقف ادانة وهي مرفوضة لدينا ولا نقبل ان تكون هذه المواقف من اطراف اسلامية وعربية كالبحربين وتركيا وغيرها، مشيرًا الى أن المطلوب اليوم هو تضافر كل الجهود في سياق المواجهة مع العدو الصهيوني ورفض هذا الارهاب الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا.

○ عزيز: التصدي لاقتحام جنين يعبر عن خيار شعبنا بمقاومة الاحتلال حتى دحره عن كافة ترابنا

اعتبر القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز ان التصدي الشعبي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين هو يعبر عن خيار الشعب الفلسطيني ونهجه في مقاومة هذا الاحتلال حتى دحره عن كافة التراب.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، اضاف عزيز ان هذه البطولة التي يسطرها شعبنا ومقاومو شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وفي مخيم جنين، التي تعبر عن الارادة والحالة الفلسطينية الرافضة لهذه الجرائم والعنجهية الصهيونية هي توضح حالة شعبنا الفلسطيني وخياره ونهجه في مقاومة هذا الاحتلال حتى دحره عن كافة ترابنا المقدس.