النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

حركة المجاهدين تستنكر إدانات دول عربية وإسلامية لعملية تل الربيع

رمز الخبر: ۶۵۸۶۱
تأريخ النشر: 09 April 2022

قال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز ان الحركة تستنكر وتستهجن الادانات العربية والاسلامية للعملية الفدائية في مدينة تل الربيع المحتلة موضحا انها تأتي في سياق الانحياز للكيان الصهيوني وتخدمه.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، اضاف عزيز: الادانات للعملية البطولية في مدينة تل الربيع المحتلة تأتي في سياق الانحياز لهذا الكيان الصهيوني وهي تخدمه هو فقط.

واعلن عزيز ان "كل عمل بطولي ومقاوم يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني هو عمل حر ويشرف كل ابناء امتنا الاسلامية والعربية".

وتابع: نحن كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني لا نقبل هكذا مواقف ادانة وهي مرفوضة لدينا ولا نقبل ان تكون هذه المواقف من اطراف اسلامية وعربية كالبحربين وتركيا وغيرها، مشيرًا الى أن المطلوب اليوم هو تضافر كل الجهود في سياق المواجهة مع العدو الصهيوني ورفض هذا الارهاب الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا.

○ عزيز: التصدي لاقتحام جنين يعبر عن خيار شعبنا بمقاومة الاحتلال حتى دحره عن كافة ترابنا

اعتبر القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز ان التصدي الشعبي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين هو يعبر عن خيار الشعب الفلسطيني ونهجه في مقاومة هذا الاحتلال حتى دحره عن كافة التراب.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم السبت، اضاف عزيز ان هذه البطولة التي يسطرها شعبنا ومقاومو شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وفي مخيم جنين، التي تعبر عن الارادة والحالة الفلسطينية الرافضة لهذه الجرائم والعنجهية الصهيونية هي توضح حالة شعبنا الفلسطيني وخياره ونهجه في مقاومة هذا الاحتلال حتى دحره عن كافة ترابنا المقدس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باكستان .. البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
استشهاد مقاتل بالحشد الشعبي وإصابة شخصين جراء هجوم لتنظيم داعش الارهابي جنوب غرب كركوك
عدوان إسرائيلي على مصياف والدفاعات الجوية تتصدى
ابو ظريفة يستنكر الإدانات لعملية تل الربيع: عليها ان تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا
وقفات شعبية دعمًا لروسيا في ظل الضغوطات الغربية المتصاعدة عليها
مسيرة غاضبة في جامعة بيرزيت نصرة لمخيم جنين ودعماً للمقاومة
جنين تُشيّع الشهيد أحمد السعدي الى مثواه الاخير
جامعة بغداد تقيم ندوة لدعم الاتفاقية العراقية الصينية وطريق الحرير
الذكرى الرابعة لاستهداف التحالف أسرة بكاملها من 13 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز
وزارة الدفاع تنشر مشاهد لتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يستقبل مستشار النمسا ويعقدان لقاءا لبحث اخر التطورات
الاحتلال ينسحب من جنين بعد فشله باعتقال والد منفذ عملية تل أبيب وينشر فيديو للاقتحام
الأزمة الأوكرانية تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق"
صالح يحذر من استمرار الأزمة السياسية: قد تؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة
الصمت الانتخابي يُخيم على البلاد قبيل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
الاحتلال يعتدي على مقدسيين في محيط باب العامود ويعتقل شابا
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-04-2022
إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال وقمع واصابة فلسطينيين في باب العامود
زيادة المعدل الشهري لصادرات ايران من السلع غير النفطية بنسبة 38 %
مسؤول ايراني: تفعيل ممر "شمال-جنوب" الترانزيتي يخفض تكلفة وزمن نقل السلع بنسبة 30%
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
مسؤول: الامكانية متوفرة لرفع صادرات البلاد الى 100 مليار دولار
القيادي عز الدين: العملية البطولية وسط تل ابيب دليل على انهيار المنظومة الأمنية للاحتلال
البرلمان يجتمع مجدداً للتصويت على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة
الاعلان عن 40 برنامجا للحكومة لاصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة
شهاب: المقاومة توحدنا ومخيم جنين نموذج وقدوة لكل الأجيال والمجاهدين والمناضلين