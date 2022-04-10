الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-04-2022

أولاً: أحداث
○ موقع واللاه: أطلقت حماس صاروخًا تجريبيًا من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.
○ القناة 13: مقتل مستوطن في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة هشارون.
○ القناة 12: المحكمة العسكرية في "السامرة" تحكم على الفلسطيني محمود كبها الذي قتل المستوطِنة إستر هورغان قبل نحو عام ونصف بالسجن المؤبد.
○ القناة 7: إلقاء زجاجة حارقة نحو حافلة مليئة بالمستوطنين كانت في طريقها من بيسان إلى مظاهرة اليمين في القدس.
○ 0404: أضرار في حافلة تقل جنودا من الجيش عند مفرق برقة بعدما رشقها شبان فلسطينيون بالزجاجات الحارقة.
○ يديعوت: عملية إطلاق نار وسط تل أبيب ومقتل اثنين واصابة 16بينهم 3 بحالة خطيرة.
ثانيًا: مواقف وآراء
○ إسرائيل هيوم: 1500 ضابط تسرّحوا منذ 2017 في أزمة بشرية تتفاقم منذ أعوام ووصلت إلى حضيضٍ غير مسبوق.
○ يديعوت: تم تقديم خطط بناء حوالي 4000 وحدة سكنية في أراضي الضفة الغربية إلى وزير الجيش للموافقة عليها.
○ غانتس: ندرس موضوع فتحات الجدار، هناك العديد من التهديدات الأشد خطورة، أيام رمضان الهامة لاتزال أمامنا.
○ قناة كان: حماس تعتبر اقتحام وزير الخارجية لباب العامود بالقدس تصعيد خطير، وتحمل الكيان تبعات هذا التصعيد.
○ القناة 12: الإمارات تحكم على اسرائيلية بالإعدام بتهمة الاتجار بالكوكايين، والخارجية تعمل على معالجة القضية.
○ القناة 13: مجموعة الهاكرز الإيرانية كشفت أن الموساد حاول اغتيال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
○ القناة 12: انهيار حكومة بينت بعد فقدانها الأغلبية بعد استقالة عديت سيلمان من حزب رئيس الحكومة "يمينا".
○ القناة 11: قائد القوات الجوية السابق: حرية إسرائيل بالعمل في لبنان قد تضررت والطائرات تتعرض لتهديد الصواريخ.
○ 0404: مسؤول في الليكود: استقالة عضو الكنيست سيلمان من الائتلاف ليست الأخيرة، وسيكون هناك مفاجآت.
○ القناة 14: استطلاع مَن الأنسب لمنصب رئيس الحكومة؟ نتنياهو 45% - لابيد 22% - غانتس 13% - بينيت 8%
○ قناة كان: عضو الكنيست المتطرف بن جفير: "الدم اليهودي أصبح مستباحاً على الأرض".
○ رئيس الحكومة: حتى الآن أحبطنا أكثر من 15 عملية في الضفة وبقية المدن، واعتقلنا 207 أشخاص.
○ يديعوت: مؤسسة عيران للدعم النفسي: زيادة بنسبة كبيرة في طلبات الدعم النفسي منذ عملية تل أبيب.
○ قـنـاة كـان: والد منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، ليس بأيدينا بعد معركة جنين اليوم.
ثالثًا: إجراءات
○ قناة 13: كوخافي طلب من قادة هيئة الأركان أن يكون الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لاحتمال القيام بالعملية العسكرية "حارس الأسوار 2"
○ قناة كان: 200 جندي تم إرسالهم من التدريب إلى الوحدات الخاصة لتعزيز قوات الشرطة في القدس.
○ القناة 7: كشف مسؤول أمني مطّلع عن خطة للحكومة سيتم نقل قرية خان الأحمر إلى تلة قريبة من موقعها الحالي.
○ رئيس الحكومة: حتى الآن أحبطنا أكثر من 15 عملية في الضفة وبقية المدن، واعتقلنا 207 أشخاص.
○ موقع واللاه: ستناقش المنظومة الأمنية الاستعدادات لعيد الفصح في ظل تحذيرات من الهجمات وتصريحات حركة الجهاد الإسلامي بالانتقام.
○ المتحدث باسم الجيش: سنجري تمرين "الاستعداد للطوارئ" في المجلس المحلي بقعاثا للتدرب على الدخول إلى الملاجئ.
○ مكتب وزير الجيش: قام وزير الجيش بجولة في فرقة غزة برفقة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة.
○ القناة 14: قضت المحكمة العليا بهدم منزل الفلسطيني عمر جرادات الذي شارك في قتل المستوطن يهودا ديمينتمان.
○ قناة كان: وفد أمني إسرائيلي قام بزيارة سرية إلى الخرطوم التقى خلالها عدداً من المسؤولين العسكريين السودانيين.
المصدر:مركز الاتحاد للابحاث والتطوير