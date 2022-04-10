الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-04-2022

أولاً: أحداث

○ موقع واللاه: أطلقت حماس صاروخًا تجريبيًا من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

○ القناة 13: مقتل مستوطن في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة هشارون.

○ القناة 12: المحكمة العسكرية في "السامرة" تحكم على الفلسطيني محمود كبها الذي قتل المستوطِنة إستر هورغان قبل نحو عام ونصف بالسجن المؤبد.

○ القناة 7: إلقاء زجاجة حارقة نحو حافلة مليئة بالمستوطنين كانت في طريقها من بيسان إلى مظاهرة اليمين في القدس.

○ 0404: أضرار في حافلة تقل جنودا من الجيش عند مفرق برقة بعدما رشقها شبان فلسطينيون بالزجاجات الحارقة.

○ يديعوت: عملية إطلاق نار وسط تل أبيب ومقتل اثنين واصابة 16بينهم 3 بحالة خطيرة.

ثانيًا: مواقف وآراء

○ إسرائيل هيوم: 1500 ضابط تسرّحوا منذ 2017 في أزمة بشرية تتفاقم منذ أعوام ووصلت إلى حضيضٍ غير مسبوق.

○ يديعوت: تم تقديم خطط بناء حوالي 4000 وحدة سكنية في أراضي الضفة الغربية إلى وزير الجيش للموافقة عليها.

○ غانتس: ندرس موضوع فتحات الجدار، هناك العديد من التهديدات الأشد خطورة، أيام رمضان الهامة لاتزال أمامنا.

○ قناة كان: حماس تعتبر اقتحام وزير الخارجية لباب العامود بالقدس تصعيد خطير، وتحمل الكيان تبعات هذا التصعيد.

○ القناة 12: الإمارات تحكم على اسرائيلية بالإعدام بتهمة الاتجار بالكوكايين، والخارجية تعمل على معالجة القضية.

○ القناة 13: مجموعة الهاكرز الإيرانية كشفت أن الموساد حاول اغتيال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

○ القناة 12: انهيار حكومة بينت بعد فقدانها الأغلبية بعد استقالة عديت سيلمان من حزب رئيس الحكومة "يمينا".

○ القناة 11: قائد القوات الجوية السابق: حرية إسرائيل بالعمل في لبنان قد تضررت والطائرات تتعرض لتهديد الصواريخ.

○ 0404: مسؤول في الليكود: استقالة عضو الكنيست سيلمان من الائتلاف ليست الأخيرة، وسيكون هناك مفاجآت.

○ القناة 14: استطلاع مَن الأنسب لمنصب رئيس الحكومة؟ نتنياهو 45% - لابيد 22% - غانتس 13% - بينيت 8%

○ قناة كان: عضو الكنيست المتطرف بن جفير: "الدم اليهودي أصبح مستباحاً على الأرض".

○ رئيس الحكومة: حتى الآن أحبطنا أكثر من 15 عملية في الضفة وبقية المدن، واعتقلنا 207 أشخاص.

○ يديعوت: مؤسسة عيران للدعم النفسي: زيادة بنسبة كبيرة في طلبات الدعم النفسي منذ عملية تل أبيب.

○ قـنـاة كـان: والد منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، ليس بأيدينا بعد معركة جنين اليوم.

ثالثًا: إجراءات

○ قناة 13: كوخافي طلب من قادة هيئة الأركان أن يكون الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لاحتمال القيام بالعملية العسكرية "حارس الأسوار 2"

○ قناة كان: 200 جندي تم إرسالهم من التدريب إلى الوحدات الخاصة لتعزيز قوات الشرطة في القدس.

○ القناة 7: كشف مسؤول أمني مطّلع عن خطة للحكومة سيتم نقل قرية خان الأحمر إلى تلة قريبة من موقعها الحالي.

○ رئيس الحكومة: حتى الآن أحبطنا أكثر من 15 عملية في الضفة وبقية المدن، واعتقلنا 207 أشخاص.

○ موقع واللاه: ستناقش المنظومة الأمنية الاستعدادات لعيد الفصح في ظل تحذيرات من الهجمات وتصريحات حركة الجهاد الإسلامي بالانتقام.

○ المتحدث باسم الجيش: سنجري تمرين "الاستعداد للطوارئ" في المجلس المحلي بقعاثا للتدرب على الدخول إلى الملاجئ.

○ مكتب وزير الجيش: قام وزير الجيش بجولة في فرقة غزة برفقة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة.

○ القناة 14: قضت المحكمة العليا بهدم منزل الفلسطيني عمر جرادات الذي شارك في قتل المستوطن يهودا ديمينتمان.

○ قناة كان: وفد أمني إسرائيلي قام بزيارة سرية إلى الخرطوم التقى خلالها عدداً من المسؤولين العسكريين السودانيين.

المصدر:مركز الاتحاد للابحاث والتطوير