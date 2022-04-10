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البرلمان يجتمع مجدداً للتصويت على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة

تشهد اسلام اباد اليوم السبت، جلسة للبرلمان الباكستاني من أجل التصويت على الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، لكن قراراً مفاجئاً من قبل رئيس المجلس علّق الجلسة المزمعة، على أن تنعقد في وقت لاحق من اليوم ذاته.
رمز الخبر: ۶۵۸۵۹
تأريخ النشر: 09 April 2022

ورفع رئيس البرلمان أسد قيصر الجلسة، بعدما تلا تفاصيل حكم المحكمة الذي أمر بإجراء التصويت، قائلاً إنها ستُستأنف في الساعة 12:30 ظهراً (07:30 بتوقيت غرينتش).

وكان حلفاء خان عرقلوا التصويت على خلعه في جلسة الأحد الماضي، 3 أبريل/نيسان الجاري، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد.

بدوره لم يفصح قيصر عن الدافع وراء إيقاف الجلسة قبيل بدء التصويت، الذي من المتوقع أن يحصد غالبية تؤيد الإطاحة بخان، بينما يقول الأخير إنه سيمتثل لأمر المحكمة.

وتعهد خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.

وكانت المحكمة العليا قضت الخميس، بأن رئيس الوزراء الباكستاني "خالف الدستور"، حينما عرقل تصويتاً على الثقة كان مقرراً الأحد الماضي، 3 أبريل/نيسان، بينما حلّ البرلمان ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. بينما أمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.

ومن المتوقع أن خان سيرحل عن المشهد السياسي في حال خسر التصويت بحجب الثقة، وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف الأوفر حظاً ليحل مكانه.

المصدر:يونيوز

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