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الدفاع الروسية: النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين

أكّدت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنّ أوكرانيا تخطط للقيام باستفزاز جديد "بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف".
رمز الخبر: ۶۵۸۵۷
تأريخ النشر: 09 April 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية امتلاكها معلومات مؤكدة تشير إلى أن "النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف".

وأفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم السبت، لافتا إلى حقيقة أن القوات الروسية غادرت المنطقة المذكورة منذ أكثر من أسبوع.

وقال كوناشينكوف "إن رجال هيئة أمن الدولة الأوكرانية يخططون لنقل جثث سكان محليين لقوا حتفهم جراء قصف مدفعي أوكراني، من مشرحة مستشفى المدينة في شارع بوليفايا إلى الطابق السفلي بأحد المباني على المشارف الشرقية لإربن".

وحسب المتحدث العسكري الروسي، فإنه "بعد ذلك، سينظم الأمن الأوكراني في غابة بوشا-فوديتسا المجاورة، مسرحية تحتوي على إطلاق نار والقضاء على "مجموعة رجال استطلاع روسية مزعومة وصلت إلى إربن لقتل الشهود على جرائم حرب روسية".

وبعد "العثور" في الغابة على جثث جنود أسرى روس لقوا حتفهم في وقت سابق تحت التعذيب على أيدي القوميين المتطرفين الأوكرانيين، سيتم تقديم ذلك على أنه "دليل لا جدال فيه" لصحة رواية كييف، حسبما قال كوناشينكوف، مضيفا أن "هذه المسرحية هدفها توزيع مواد مصورة للحادث عبر الإعلام الغربي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 3 نيسان/أبريل اتهامات نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا بمقاطعة كييف، مشيرة إلى أن القوات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 آذار/مارس، ولم تظهر "أدلة على الجرائم" إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها، حين وصل أفراد جهاز الأمن الأوكراني إلى تلك المدينة.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوضع في بوتشا بأنه "هجوم مزيف".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.

وأضاف الواء كوناشينكوف في إفادته أنه تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في مقاطعة بولتافا.

وذكر متحدث الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية في الجو، فيما استهدفت الطائرات الحربية الروسية وقوات الصواريخ 85 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وبلغ إجمالي الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 127 طائرة و98 مروحية، و425 طائرة بدون طيار، و031 2 دبابة ومدرعة أخرى، وراجمة صواريخ، و880 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1932 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر:يونيوز

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