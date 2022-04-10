وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول

ناقش وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا، العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

ناقش وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا، العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني لإسطنبول بدعوة من نظيرهما التركي خلوصي أكار.

وناقش المجتمعون خلال لقائهم أمس الجمعة في إسطنبول، التطورات في أوكرانيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.

واستضافت اسطنبول محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين الشهر الماضي. كما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.

وعززت تركيا وإيطاليا الحوار بينهما منذ قمة لحلف شمال الأطلسي في الشهر الماضي، حيث ناقش قادة تركيا وإيطاليا وفرنسا سبل إحياء مشروع منظومة الدفاع الجوي سامب-تي التي ينفذها كورنسورتيوم يوروسام الإيطالي الفرنسي.

المصدر:يونيوز