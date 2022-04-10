النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول

ناقش وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا، العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
رمز الخبر: ۶۵۸۵۶
تأريخ النشر: 09 April 2022

ناقش وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا، العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا والعلاقات الأمنية بين البلدان الثلاثة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني لإسطنبول بدعوة من نظيرهما التركي خلوصي أكار.

وناقش المجتمعون خلال لقائهم أمس الجمعة في إسطنبول، التطورات في أوكرانيا، حيث جرى تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية.

وتربط تركيا علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما.

واستضافت اسطنبول محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين الشهر الماضي. كما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.

وعززت تركيا وإيطاليا الحوار بينهما منذ قمة لحلف شمال الأطلسي في الشهر الماضي، حيث ناقش قادة تركيا وإيطاليا وفرنسا سبل إحياء مشروع منظومة الدفاع الجوي سامب-تي التي ينفذها كورنسورتيوم يوروسام الإيطالي الفرنسي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باكستان .. البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
استشهاد مقاتل بالحشد الشعبي وإصابة شخصين جراء هجوم لتنظيم داعش الارهابي جنوب غرب كركوك
عدوان إسرائيلي على مصياف والدفاعات الجوية تتصدى
ابو ظريفة يستنكر الإدانات لعملية تل الربيع: عليها ان تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا
وقفات شعبية دعمًا لروسيا في ظل الضغوطات الغربية المتصاعدة عليها
مسيرة غاضبة في جامعة بيرزيت نصرة لمخيم جنين ودعماً للمقاومة
جنين تُشيّع الشهيد أحمد السعدي الى مثواه الاخير
جامعة بغداد تقيم ندوة لدعم الاتفاقية العراقية الصينية وطريق الحرير
الذكرى الرابعة لاستهداف التحالف أسرة بكاملها من 13 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز
وزارة الدفاع تنشر مشاهد لتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يستقبل مستشار النمسا ويعقدان لقاءا لبحث اخر التطورات
الاحتلال ينسحب من جنين بعد فشله باعتقال والد منفذ عملية تل أبيب وينشر فيديو للاقتحام
الأزمة الأوكرانية تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق"
صالح يحذر من استمرار الأزمة السياسية: قد تؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة
الصمت الانتخابي يُخيم على البلاد قبيل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
الاحتلال يعتدي على مقدسيين في محيط باب العامود ويعتقل شابا
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-04-2022
إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال وقمع واصابة فلسطينيين في باب العامود
زيادة المعدل الشهري لصادرات ايران من السلع غير النفطية بنسبة 38 %
مسؤول ايراني: تفعيل ممر "شمال-جنوب" الترانزيتي يخفض تكلفة وزمن نقل السلع بنسبة 30%
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
مسؤول: الامكانية متوفرة لرفع صادرات البلاد الى 100 مليار دولار
القيادي عز الدين: العملية البطولية وسط تل ابيب دليل على انهيار المنظومة الأمنية للاحتلال
البرلمان يجتمع مجدداً للتصويت على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة
الاعلان عن 40 برنامجا للحكومة لاصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة
شهاب: المقاومة توحدنا ومخيم جنين نموذج وقدوة لكل الأجيال والمجاهدين والمناضلين