إطلاق أول بعثة رواد فضاء من القطاع الخاص إلى المحطة الدولية

وانطلق الفريق المكون من أربعة رجال والذي اختارته شركة أكسيوم سبيس التي مقرها هيوستن لبدء أولى رحلاتها في مجال الفضاء وعلوم المدار في الساعة 11:17 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:17 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
وأظهر بث مصور مباشر عبر الانترنت لشركة أكسيوم مركبة إطلاق سبيس اكس التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه مركبة كرو دراجون وهي تنطلق في السماء الزرقاء فوق ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.
وقال رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون قبل الرحلة، "نحن ننقل الأعمال التجارية من على وجه الأرض إلى الفضاء"، مضيفا أن هذا التحول سيتيح لناسا التركيز بشكل أكبر على إعادة البشر إلى القمر وإلى المريخ وغير ذلك لاستكشاف الفضاء السحيق.
وإذا سارت الأمور بسلاسة، فإن الرباعي بقيادة رائد فضاء ناسا المتقاعد مايكل لوبيز-أليجريا سيصل إلى محطة الفضاء بعد 28 ساعة حيث ترسو كبسولة كرو دراجون التي توفرها سبيس اكس في محطة الفضاء الدولية على بعد حوالي 400 كيلومتر من كوكب الأرض.
المصدر:يونيوز