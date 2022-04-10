إطلاق أول بعثة رواد فضاء من القطاع الخاص إلى المحطة الدولية

أًطلق‭ ‬صاروخ‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬سبيس‭ ‬اكس‭ ‬أمس‭ ‬مركبة‭ ‬تحمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬أشاد‭ ‬بها‭ ‬المسؤولون‭ ‬التنفيذيون‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬وإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬"ناسا" ‬باعتبارها‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬رحلات‭ ‬المدار‭ ‬الأرضي‭ ‬المنخفض‭

وانطلق‭ ‬الفريق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬والذي‭ ‬اختارته‭ ‬شركة‭ ‬أكسيوم‭ ‬سبيس‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬هيوستن‭ ‬لبدء‭ ‬أولى‭ ‬رحلاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬وعلوم‭ ‬المدار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬17‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬15:17‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬من‭ ‬مركز‭ ‬كنيدي‭ ‬للفضاء‭ ‬التابع‭ ‬لناسا‭ ‬في‭ ‬كيب‭ ‬كنافيرال‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭.‬

وأظهر‭ ‬بث‭ ‬مصور‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬لشركة‭ ‬أكسيوم‭ ‬مركبة‭ ‬إطلاق‭ ‬سبيس‭ ‬اكس‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬صاروخ‭ ‬فالكون‭ ‬9‭ ‬تعلوه‭ ‬مركبة‭ ‬كرو‭ ‬دراجون‭ ‬وهي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‭ ‬فوق‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬"ناسا" بيل‭ ‬نيلسون‭ ‬قبل‭ ‬الرحلة، "‬نحن‭ ‬ننقل‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‮"، ‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬سيتيح‭ ‬لناسا‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬البشر‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬وإلى‭ ‬المريخ‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬السحيق‭.‬

وإذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بسلاسة،‭ ‬فإن‭ ‬الرباعي‭ ‬بقيادة‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬ناسا‭ ‬المتقاعد‭ ‬مايكل‭ ‬لوبيز‭-‬أليجريا‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬بعد‭ ‬28‭ ‬ساعة‭ ‬حيث‭ ‬ترسو‭ ‬كبسولة‭ ‬كرو‭ ‬دراجون‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬سبيس‭ ‬اكس‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬

المصدر:يونيوز