كتيبة جنين في سرايا القدس تزف أحمد ناصر السعدي شهيدا بعد ارتقائه في جنين

زفّت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، الشهيد أحمد ناصر السعدي، البالغ من العمر 23 عامًا.

زفّت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، الشهيد أحمد ناصر السعدي، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم السبت، وعاهدت الكتيبة صون دماء الشهداء، والحفاظ على نهجهم، مؤكدة عدم الإستقالة حتى تحرير الأراضي الفلسطينية.

وفي ما يلي نص بيان كتيبة جنين:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد البطل أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادر ومقاتلينا الابطال في كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم السبت.

لقد كان الشهيد المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام" من أبرز وأشجع مقاتلينا البواسل، والذين كان لهم بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال.

إننا ونحن ننعى شهيدنا البطل أحمد السعدي "أبو إسلام" لنؤكد على تمسكنا في خط المقاومة على طريق القدس، وإننا ماضون في مقاومتنا وجهادنا مهما كانت الأثمان وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً بإذن الله.

نعاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء، وأن نحافظ على نهجهم القويم، وأننا لن نقيل ولن نستقيل حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وسيبقى مخيمنا الباسل وسرايا القدس- كتيبة جنين، شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن شعبنا ومخيمنا.

المصدر:يونيوز