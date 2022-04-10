زيلينسكي: ننتظر ردا عالميا شديدا على الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في كراماتورسك

قال زيلينسكي، عن استهداف محطة قطارات في مدينة كراماتورسك "إن هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت، المجتمع الدولي "بالرد الشديد بعد الهجوم الصاروخي، الذي طال أمس محطة قطارات في مدينة "كراماتورسك" شرق البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة، "إن هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".

مضيفا أن "القوى العظمى نددت بالهجوم الروسي على كراماتورسك، وننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه".

في المقابل، نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة، مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز