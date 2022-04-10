الأمم المتحدة: ضربة محطة سكة حديد كراماتورسك في شرق أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد آخر من مسؤولي الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الضربة التي تعرضت لها محطة سكة حديد كراماتورسك في شرق أوكرانيا اليوم، والتي قتلت وجرحت العشرات من المدنيين الذين ينتظرون الإجلاء.

وفي بيان تلاه المتحدث بإسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم، وصف الأمين العام الهجوم على محطة القطار ومقتل عشرات المدنيين بـ "الأمر غير المقبول على الإطلاق".

اضاف دوجاريك: "إن الضربة التي تعرضت لها محطة سكة حديد كراماتورسك في شرق أوكرانيا اليوم، والتي قتلت وجرحت العشرات من المدنيين الذين ينتظرون الإجلاء، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال وكبار السن، وغيرها من الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، أمر غير مقبول على الإطلاق."

وأوضح أن "هذه الأعمال تعد "انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب محاسبة مرتكبيها."

هذا وذكّر دوجاريك نقلا عن غوتيريش، "جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين "وبالضرورة الملحة للاتفاق على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية" من أجل تمكين الإجلاء الآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في النزاع.

كما جدد الأمين العام مناشدته جميع المعنيين "وضع حد فوري لهذه الحرب الوحشية."

المصدر:يونيوز