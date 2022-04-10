السلطات ترفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل البلاد وخارجها

قررت السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل البلاد وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن موسم حج هذا العام سيكون وفقًا لضوابط من بينها، " أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة".

كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى البلاد.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

المصدر:يونيوز