حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان اليوم السبت، الشعب الفلسطيني إلى التصعيد في عموم الضفة الغربية لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

جاء ذلك في بيان نعت فيه الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى صباحاً عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقالت الحركة إنها "تشدّ على أيادي المجاهدين في جنين، وندعو شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية".

ودعت الحركة إلى التصعيد في عموم الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، و"نصرة لأهلنا وشبابنا في جنين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والعمل المشترك، تصدّياً للاحتلال واعتداءاته المتكرّرة".

وأكدت حماس بأن "دماء الشهداء الذين اصطفاهم الله في شهر رمضان المبارك، لن تذهب هدراً، وإنَّ رجال المقاومة على عهد الشهداء، وشعبنا وأمَّتنا على وعد من الله بالنصر والتمكين".

المصدر:يونيوز