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زيادة المعدل الشهري لصادرات ايران من السلع غير النفطية بنسبة 38 %

بناء على ذلك فقد حققت صادرات البلاد من السلع غير النفطية في فترة الحكومة الحالية زيادة في المعدل الشهري نسبتها 38 % بالمقارنة مع المعدل الشهري لفترة الحكومتين السابقتين.
رمز الخبر: ۶۵۸۳۸
تأريخ النشر: 09 April 2022

شهدت صادرات ايران من السلع غير النفطية زيادة في المعدل الشهري خلال فترة الحكومة الحالية مقارنة مع فترة الحكومتين السابقتين بنسبة 38 %.

وتشير الاحصائيات الى ان المعدل الشهري لصادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغ 4 مليارات و 328 مليون دولار اي بزيادة نسبتها 38 بالمائة خلال فترة الحكومة الثالثة عشرة الحالية التي تولت مهام الامور قبل 7 اشهر، بالمقارنة مع المعدل الشهري لفترة الحكومتين السابقتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري الخارجي 101 مليار دولار في ظل تطوير الدبلوماسية الاقتصادية خاصة مع الدول الجارة لتنمية التجارة الخارجية وايجاد البنية التحتية اللازمة وازالة العقبات القائمة، رغم اجراءات الحظر المفروضة.

وبلغت صادرات البلاد من السلع غير النفطية خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) 122 مليون طن بقيمة 48 مليارا و 600 مليون دولار اذ شهد زيادة قدرها 14 مليار دولار مقارنة مع العام الذي سبقه.

واثر الجهود المبذولة من قبل الحكومة فقد بلغ المعدل الشهري لصادرات البلاد من السلع غير النفطية 4 مليارات و 328 مليون دولار في الاشهر السبعة الماضية اي منذ تولي الحكومة الحالية مهام الامور في حين بلغ اجمالي صادرات البلاد من السلع غير النفطية خلال الاعوام الثمانية للحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة 300 مليار دولار اي بمعدل شهري قدره 3.1 مليار دولار.

بناء على ذلك فقد حققت صادرات البلاد من السلع غير النفطية في فترة الحكومة الحالية زيادة في المعدل الشهري نسبتها 38 % بالمقارنة مع المعدل الشهري لفترة الحكومتين السابقتين.

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