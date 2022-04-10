مسؤول ايراني: تفعيل ممر "شمال-جنوب" الترانزيتي يخفض تكلفة وزمن نقل السلع بنسبة 30%

ان تفعيل الممر، سیسهم في تخفيض تكلفة وزمن نقل البضائع من دول أوراسيا إلى الهند والدول المطلة على الخليج الفارسي بنسبة 30% كما أنه سيفسح المجال امام إيران للاستفادة من مليارات الدولارات من عائدات الترانزیت.

قال رئيس منظمة التنمية التجارية في ايران "علي رضا بيمان باك " أن تفعيل ممر "شمال-جنوب" الترانزيتي، سيؤدي إلى خفض زمن نقل البضائع وتکلفتها من دول أوراسيا إلى الهند والدول المطلة على الخليج الفارسي بنسبة 30 بالمائة.

واشار "علي رضا بيمان باك" الیوم الجمعة الی لقائه وزير الاقتصاد الأوراسي في موسكو وقال : بالنظر إلى ضرورة تفعيل ممر العبور الترانزيتي بين الشمال والجنوب، تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين الاتحاد الأوراسي ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية لتوفير الأبعاد والبنية التحتية اللازمة لتفعيل الممر بشكل جدي واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

واضاف: ان تفعيل الممر، سیسهم في تخفيض تكلفة وزمن نقل البضائع من دول أوراسيا إلى الهند والدول المطلة على الخليج الفارسي بنسبة 30% كما أنه سيفسح المجال امام إيران للاستفادة من مليارات الدولارات من عائدات الترانزیت.