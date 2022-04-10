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الاعلان عن 40 برنامجا للحكومة لاصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة

واورد بهادري جهرمي في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر، 40 برنامجا للحكومة في مسار اصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة وتحسين معيشة المواطنين.
رمز الخبر: ۶۵۸۳۴
تأريخ النشر: 09 April 2022

استعرض المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي 40 برنامجا للحكومة لاصلاح النظام الاقتصادي ومعيشة المواطنين في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

واورد بهادري جهرمي في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر، 40 برنامجا للحكومة في مسار اصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة وتحسين معيشة المواطنين.

ومن اهم هذه البرامج يمكن الاشارة الى؛ "خفض حجم ديون الحكومة عن طريق اصدار الاوراق المالية"، "اعتماد آلية الاستفادة من طاقات القطاع الخاص في اكمال المشاريع غير المكتملة"، "دعم صادرات المحاصيل الزراعية الى الدول الجارة والاقليمية مع تقديم الدعم الحكومي للنقل الجوي"، "تخصيص موارد خاصة لتنفيذ قانون دعم المعاقين وتنظيم امور اطفال العمل واطفال الشوارع تحت تصرف منظمة الرعاية الاجتماعية"، "الغاء الاعفاء الضريبي للعوائد المستحصلة من صادرات المواد الخام والمواد شبه الخام بهدف الحيلولة دون بيع المواد الخام وتوفير فرص العمل من ايجاد صناعات تبديل المواد الخام الى منتوجات".

ومن البرامج الاخرى للحكومة؛ "خفض الحقوق الجمركية للسلع الاساسية والمعدات والمستلزمات الطبية وكذلك السلع الاساسية الزراعية وطعام الدواجن"، "اتخاذ الخطوات اللازمة والبرنامج العملاني والزمني المقرر لايجاد الارضيات والضرورات القانونية للاجهزة بهدف تحقيق الحكومة الالكترونية وتقديم الخدمات الالكترونية في سياق خفض مراجعات المواطنين"، "العمل على مد انابيب الغاز الى المدن والقرى المتبقية مع اولوية المناطق الاقل نموا والوعرة"، "التخطيط لانشاء مجمعات المصافي والبتروكيمياويات بطاقة 300 الف برميل يوميا بهدف الحيلولة دون بيع المواد الخام وايجاد القيمة المضافة".

كما اشار بهادري جهرمي الى برامج اخرى وهي؛ "تخصيص موارد للصندوق الوطني للاسكان لتنفيذ قانون تحقيق القفزة في مجال بناء الوحدات السكنية"، "تخصيص موارد خاصة لتنفيذ قانون دعم الاسرة وشبابية المجتمع"، "اولوية واردات المحاصيل الزراعية من الشركات الايرانية الناشطة في مجال الزراعة العابرة للحدود الوطنية"، "زيادة الحد الادنى للراتب الشهري لموظفين الحكومة الى 56 مليون ريال"، "زيادة الحد الادنى للراتب الشهري للمتقاعدين الى 50 مليون ريال"، "زيادة رواتب الجنود بصورة ملحوظة"، "منع منح رواتب فوق السقف المحدد باي اطار وصورة كانت".

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