النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ
وزير الامن:

العمل الارهابي في العتبة الرضوية دليل على حقد التكفيريين تجاه الائمة (ع)

ان العمل الارهابي الاخير الذي وقع في صحن المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) يدل على الحقد والضغينة اللذين تضمرهما الجماعات التكفيرية تجاه الائمة الطاهرين (ع).
رمز الخبر: ۶۵۸۳۳
تأريخ النشر: 09 April 2022

اشار وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل خطيب، الى ان الاماكن الدينية تعد من المراكز المستهدفة من قبل التكفيريين، معتبرا العمل الارهابي الاخير الذي وقع في العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مؤشرا لحقدهم وضغينتهم تجاه الائمة الطاهرين (ع).

وقال خطيب في تصريح له الجمعة خلال اجتماع مجلس توفير الامن في محافظة فارس جنوب ايران: ان العمل الارهابي الاخير الذي وقع في صحن المرقد الطاهر للامام الرضا (ع) يدل على الحقد والضغينة اللذين تضمرهما الجماعات التكفيرية تجاه الائمة الطاهرين (ع).

واضاف: أن خلق الفتن القومية والطائفية بين الشيعة والسنة وباقي القوميات يهدف الى حرف الرأي العام عن جرائم الصهاينة، وهم يسعون لخلق مشاكل أمنية جديدة في ايران عبر استخدام وسائل الاعلام والتقنيات الخاصة لذا يجب على العلماء والنخب الفكرية وعموم ابناء الشعب ان يحبطوا هذه المؤامرات بيقظتهم وتبيينهم للحقائق.

واشار وزير الأمن الى ان الأعداء يظهرون عداءهم على كل حال واضاف: ان الكيان الصهيوني يسعى للعب دور شرطي المنطقة بدعم من الاستكبار العالمي وبمؤازرة بعض الدول العربية لكن محاولات هذا الكيان المقيت جوبهت واحبطت بعمليات استشهادية جهادية من قبل الفلسطينيين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باكستان .. البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
استشهاد مقاتل بالحشد الشعبي وإصابة شخصين جراء هجوم لتنظيم داعش الارهابي جنوب غرب كركوك
عدوان إسرائيلي على مصياف والدفاعات الجوية تتصدى
ابو ظريفة يستنكر الإدانات لعملية تل الربيع: عليها ان تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا
وقفات شعبية دعمًا لروسيا في ظل الضغوطات الغربية المتصاعدة عليها
مسيرة غاضبة في جامعة بيرزيت نصرة لمخيم جنين ودعماً للمقاومة
جنين تُشيّع الشهيد أحمد السعدي الى مثواه الاخير
جامعة بغداد تقيم ندوة لدعم الاتفاقية العراقية الصينية وطريق الحرير
الذكرى الرابعة لاستهداف التحالف أسرة بكاملها من 13 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال في تعز
وزارة الدفاع تنشر مشاهد لتدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يستقبل مستشار النمسا ويعقدان لقاءا لبحث اخر التطورات
الاحتلال ينسحب من جنين بعد فشله باعتقال والد منفذ عملية تل أبيب وينشر فيديو للاقتحام
الأزمة الأوكرانية تدفع أسعار الغذاء العالمية إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق"
صالح يحذر من استمرار الأزمة السياسية: قد تؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة
الصمت الانتخابي يُخيم على البلاد قبيل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
الاحتلال يعتدي على مقدسيين في محيط باب العامود ويعتقل شابا
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 09-04-2022
إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال وقمع واصابة فلسطينيين في باب العامود
زيادة المعدل الشهري لصادرات ايران من السلع غير النفطية بنسبة 38 %
مسؤول ايراني: تفعيل ممر "شمال-جنوب" الترانزيتي يخفض تكلفة وزمن نقل السلع بنسبة 30%
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
مسؤول: الامكانية متوفرة لرفع صادرات البلاد الى 100 مليار دولار
القيادي عز الدين: العملية البطولية وسط تل ابيب دليل على انهيار المنظومة الأمنية للاحتلال
البرلمان يجتمع مجدداً للتصويت على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة
الاعلان عن 40 برنامجا للحكومة لاصلاح النظام الاقتصادي في الموازنة العامة
شهاب: المقاومة توحدنا ومخيم جنين نموذج وقدوة لكل الأجيال والمجاهدين والمناضلين