قيادي في حماس: الرسالة واضحة أننا ماضون ولن نترك المقاومة ما دام هناك احتلال لشبر واحد من فلسطين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور سهيل الهندي، أن الرسالة واضحة أننا ماضون ولن نترك المقاومة ما دام هناك احتلال لشبر واحد من فلسطين .

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور سهيل الهندي في تصريح لتسنيم "أن العملية البطولية في قلب ما تسمى بعاصمة هذا الكيان المغتصب هي رسالة المجاهدين هي رسالة الثوار هي رسالة الإصرار والعنفوان الفلسطيني بأننا نمضي بإذن الله سبحانه وتعالى نحو النصر ونحو التحرير".

وأضاف، أنه من الطبيعي في ظل استباحة الدم والأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية أن يكون هناك رد ثوري على هذا المغتصب في قلب ما يسمى بهذا الكيان.

واعتبر الهندي أننا كشعب فلسطيني سنمضي نحو اقتلاع هذا العدو ونحو إخراجه من أرضنا مهما كانت الأثمان، لذلك المقاومة اليوم تكبر في سماء فلسطين وترسل رسالة نارية وثورية إلى هذا العدو أننا سنقتلعكم من أرضنا وأن ممارسات العدو سواء كانت في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في أي جزء من أجزاء فلسطين هي رد طبيعي وأن المقاومة الفلسطينية تثأر لهذه الدماء تثأر لهذه المقدسات تثأر لهؤلاء الذين هدمت بيوتهم والذين اعتدت على كرامتهم.

وأشار الهندي أن الرسالة واضحة وأننا ماضون ولن نترك هذه المقاومة ما دام هناك احتلال وعلى هذا الاحتلال أن يدفع هذا الثمن.

وأكد الهندي أن قادم الأيام سيكون وبال على هذا المحتل ودمار على هذا المحتل ما دام يغتصب هذه الأرض وما دام يعتدي على المقدسات

وبالإشارة لاقتراب ذكرى معركة سيف القدس قال القيادي في حركة حماس بأنه لا يمكن فصل الضفة عن غزة وعن القدس أو الداخل الفلسطينيى وحتى عن الشتات ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان نتنازل عن ذرة من ارض فلسطين، موضحاً اعتقد أن رسالة معركة سيف القدس التي كانت في 28 من رمضان في العام الماضي هي رسالة واضحة جدا أن المقاومة الفلسطينية وأن حركة حماس لا يمكن أن تترك أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس وفي الداخل المحتل لقمة صائغة لهذا العدو، وان عليه أن يرحل وان يجر ذيول الخزي والعار، محذراً الاحتلال في ختام حديثه بأنه في حال الاستمرار بعدوانه على الفلسطينيين فإنه بيننا وبينك حد السيف وحد السلاح نقاتلك بكل ما أوتينا من قوة.