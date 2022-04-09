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إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال وقمع واصابة فلسطينيين في باب العامود

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء امس الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والزجاجات الحارقة في شمال وجنوب الضفة الغربية، فيما قمعت تلك القوات الشبان المقدسيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
رمز الخبر: ۶۵۸۲۷
تأريخ النشر: 09 April 2022

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على النقطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس. كما ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال على مثلث خرسا جنوب دورا جنوب الخليل.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة. وأصيب شبان برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بوحشية في باب العمود بالقدس المحتلة، في اليوم السابع على التوالي من شهر رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع إصابتين خلال المواجهات في باب العمود، ونقلت احدى الإصابات إلى المستشفى للعلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال نحو 4 شبان من محيط باب العمود، بعد الاعتداء عليهم بالهراوات بوحشية. وشهد باب العمود مساء اليوم استنفارا واسعا بين صفوف قوات الاحتلال، وانتشرت بكثافة وقمعت الشبان ومنعتهم من التواجد بالمكان.

المصدر:يونيوز

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