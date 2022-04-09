الاحتلال يعتدي على مقدسيين في محيط باب العامود ويعتقل شابا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شابا من باب العامود بالقدس المحتلة، وأصيب آخرون عقب اعتداء القوات الإسرائيلية على الشبان المتجمعين قرب باب العامود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا، لم تعرف هويته بعد، بجانب مغارة سليمان الملاصقة لباب العامود في القدس المحتلة، عقب الاعتداء على الشبان بالهروات وملاحقتهم حتى شارع السلطان سليمان.

وذكرت أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في منطقة باب العامود، ولاحقت الشبان في المنطقة واعتدت على بعضهم عقب صلاة التراويح في اليوم السابع من شهر رمضان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال عززت من وجودها في المنطقة، حيث تصدى لها الشبان بالتكبيرات والهتافات الوطنية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين، نقل إحداها للمستشفى.

وتجاوز عدد المعتقلين المقدسيين على خلفية التواجد في منطقة باب العامود 40 مقدسيا، منذ بداية شهر رمضان.

المصدر:يونيوز