النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة بالإضافة إلى ملف مفاوضات فيينا.
رمز الخبر: ۶۵۸۲۵
تأريخ النشر: 09 April 2022

وقالت الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، إن "حسين بحث في إتصال هاتفيّ مع نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة، وأكَّد الجانبان على ضرورة اللقاء في أقرب فرصه ممكنه لبحث المُستجدات في المنطقة".

كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى "آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وهنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره الإيرانيّ أمير عبداللهيان بالعام الجديد الإيرانيّ، وحلول شهر رمضان المُبارك، وقدم عرضاً عن آخر المُستجدات، مُشيراً إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف. مُستعرضاً التطورات في أوكرانيا، وفق البيان.

من جانبه، هنأ الوزير الإيراني نظيره العراقيّ بحلول شهر رمضان المُبارك، وأكّد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسيّ لحل الأزمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة اللقاء في الأيام القريبة المقبلة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال وقمع واصابة فلسطينيين في باب العامود
الاحتلال يعتدي على مقدسيين في محيط باب العامود ويعتقل شابا
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
وثائق التدخل الأمريكي في لبنان (3): وليد جنبلاط في السفارة الأمريكية