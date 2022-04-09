لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل

توقفت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أمام بيانات الإدانة التي تصدر عن بعض الدول العربية والإسلامية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وقالت في بيان "نرفض ونستنكر هذه الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل وكان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها الحرة التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها ونطالب هذه الدول بالاعتذار لشعبنا عن هذه الإدانات والتراجع عنها."

وأكدت أنه "كما أن على الانظمة إدانة سياسة حكومة المستوطنين ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المدن التضييق علي المصلين في المسجد الأقصى".

وشددت لجان المتابعة في بيانها قائلة: "على هذه الدول الوقوف مع الحق التاريخي لشعبنا في أرضه بدلاً من تملق الاحتلال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف شعبنا".

وتابعت: "نؤكد أن مقاومتنا للاحتلال حق مشروع كفله القانون الدولي وسيستمر شعبنا وأبطاله في مقاومة الاحتلال والمستوطنين حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر:يونيوز