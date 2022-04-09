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البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر

دانت وزارة خارجية البحرين بشدة عملية تل أبيب البطولية ليل الخميس، والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين صهاينة وإصابة عدد من المستوطنين.
رمز الخبر: ۶۵۸۲۱
تأريخ النشر: 09 April 2022

وأعربت الخارجية البحرينية عن التعازي والمواساة لذوي القتلى، مؤكدة ما قالت إنه موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته.

وبدورها، دانت السفارة التركية في تل أبيب العملية، وقالت إنها تشعر "بالقلق ازاء ازدياد عدد الحوادث في الاونة الاخيرة".

وعبّر الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، عن استهجان الحركة تصريحات كل من السفارة التركية لدى الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الخارجية البحرينية، واستنكارهما عملية "تل أبيب".

وقال قاسم "نستهجن تصريحات السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني، والخارجية البحرينية، والتي استنكرت العملية الفدائية في تل أبيب".

ولفت قاسم إلى أنّ "مقاومة الشعب الفلسطيني هي من أجل الدفاع عن النفس والمقدسات، وهي حق مكفول في كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكد قاسم أنّ "سياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، هي أحد أشكال الإرهاب والعنصرية في العالم".

المصدر:يونيوز

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