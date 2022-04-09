بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" بعد مقتل 50 مدنيا في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.

وكتب بايدن على تويتر "أن الهجوم على محطة أوكرانية هو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وان يكونوا في أمان".

لكن موسكو نفت مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة انها لا تملك صاروخاً من النوع الذي تم استخدامه، وأكدت أن القوات الأوكرانية استهدفت محطة القطار، بهدف منع المدنيين من الخروج من المدينة، واتخاذهم دروع بشرية.

وتقع كراماتورسك في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من حوض دونباس.

هذا، واحتفل بادين بيمين القاضي كيتانجي براون جاكسون في حديقة البيت الأبيض، إلى جانب نائب الرئيس كمالا هاريس، وقال بايدن إن تأكيد القاضي لم يغير مساره فحسب، بل غيّر أيضًا مسار الحياة الأمريكية.

وقال الرئيس في تعليقات في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "سيسمح هذا بالكثير من ضوء الشمس للعديد من الشابات، والكثير من النساء السود الشابات، والعديد من الأقليات، هذا حقيقي".

المصدر:يونيوز