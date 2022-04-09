جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة

وقال جونسون في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في لندن اليوم الجمعة، إن بريطانيا سترسل الى أوكرانيا المزيد من صواريخ "ستار ستريك" المضادة للطائرات و800 صاروخ مضاد للدبابات بعد الهجوم على محطة القطارات.

وأضاف جونسون أن إمدادات "المعدات العسكرية العالية الجودة" تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).

كما ناقش المسؤولان مسألة واردات الطاقة الروسية، وسبق أن أعلنت لندن عزمها على إنهاء كل مشترياتها من النفط والفحم الروسي هذا العام، ووقف مشترياتها من الغاز الروسي في وقت لاحق، ودعت الأوروبيين لبذل المزيد لتحقيق هذا الهدف.

وتابع جونسون "لا يمكننا تحويل أنظمة الطاقة لدينا بين ليلة وضحاها، لكننا نعلم أيضا أن حرب بوتين لن تنتهي بين عشية وضحاها".

وقال المستشار الألماني "نفعل كل ما في وسعنا ونبذل الكثير". وأضاف أولاف شولتس "نحن متفائلون للغاية بأننا سنتخلص من الحاجة إلى استيراد الغاز من روسيا قريبا".

المصدر:يونيوز