مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الجمعة، الأطراف في اليمن إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة الأممية السارية لمدة شهرين.

وقال غروندبرغ، عبر "تويتر"، "أتابع عن كثب آخر التطورات في مأرب شمال شرقي اليمن".

وأضاف: "أحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين".

ومساء يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان الهدنة التي تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر:يونيوز