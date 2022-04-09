عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، هاتفيا مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "عبد اللهيان أعلن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، استعداد طهران لتوسيع العلاقات الثنائية مع الكويت وإجراء محادثات إقليمية شاملة". وقال عبد اللهيان إن "إيران مستعدة للتعاون الإقليمي العملي ونعتبر التعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة وتقدمها وتنميتها".

وفيما يخص وقف إطلاق النار المؤقت في اليمن، لفت عبد اللهيان إلى أن "طهران رحبت بوقف إطلاق النار في اليمن، وتؤكد على ضرورة رفع الحصار الإنساني بالكامل وإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".

وتطرق الوزيران إلى آخر تطورات محادثات فيينا، وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله بأن يمهد استمرار وقف إطلاق النار الطريق أمام محادثات يمنية وحل الأزمة اليمنية. وأعلن ناصر الصباح استعداد الكويت لاستئناف المحادثات القانونية بين البلدين استجابة لضرورة تحديد الحدود المائية واستغلال الحقول المشتركة. وأكد وزير الخارجية الكويتي دعم الكويت للمفاوضات والحوار الإقليمي.

المصدر:يونيوز