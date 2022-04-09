جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعزيز المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع والطائرات بعد الهجوم على محطة كراماتورسك.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ان "جرائم روسيا في أوكرانيا لن تبقى من دون عقاب".

بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "بلاده تفعل كل ما يمكنها من التخلي عن الطاقة الروسية وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف شولتس، خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده ستواصل مد أوكرانيا بالأسلحة من أجل الدفاع عن نفسها.

وأوضح أن "استراتيجيتنا تهدف إلى تكبيد الاقتصاد الروسي خسائر هائلة"، مشيرًا إلى أنه "بدأنا تقليص اعتمادنا على الطاقة الروسية وتنويع مصادرنا ونتخذ التدابير للمضي بهذا الاتجاه".

وأكد شولتس أن العقوبات على روسيا طالت القطاع المصرفي والبنك المركزي وبدأت تؤتي بنتائج فعالة.

المصدر:يونيوز