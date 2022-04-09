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عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج

شدد رئيس الحكومة الباكستانية على أنه سيقف أمام كل مشروع يستهدف مصلحة الشعب الباكستاني وسيادة البلاد، مؤكداً أنه لن يقبل بالحكومة المستوردة من الخارج.
رمز الخبر: ۶۵۸۱۴
تأريخ النشر: 08 April 2022

واكد خان خلال كلمة متلفزة موجهة للشعب عشية التصويت على مقترح حجب الثقة عنه إنه وبحال وصل لصوص المعارضة الى السلطة مجددا، فسوف يحمون انفسهم في قضايا الفساد الموجهة اليهم، داعياً الشعب الباكستاني إلى الاحتجاج مساء الاحد بشكل سلميّ على الحكومة المستوردة التي تسعى للسيطرة على البلاد.

وقال خان إنه "شعرنا باليأس من قرار المحكمة العليا حيال رفض الاحراءات التي اتخذتها للسيطرة على المؤامرة الخارجية ضد حكومتي". وأضاف "كان من المتوجب على المحكمة العليا ان تحقق في رسالة التهديد التي تلقيناها، لانها السبب الرئيس وراء حراك المعارضة، وهذه فوضى غير مقبولة".

ووجه خان كلمة إلى الشعب وقال "اقول للشعب الباكستاني انها مسؤوليتكم انتم للتخلص من فساد قادة المعارضة الذين يستغلون اسمكم لسرقة الاموال العامة". ولفت إلى أنه لا يستطيع نشر رسالة التهديد لانها سرية وهذا خلاف الاسس الدبلوماسية، لكنه سيقول للشعب ما الذي تضمنته لانها مسؤوليته.

وأوضح خان أنه "جاء في الرسالة التي هي مذكرة لقاء سفيرنا في واشنطن مع مسؤول اميركي ان على عمران خان عدم زيارة روسيا، ورغم اننا شرحنا لهم انه تم التخطيط لها مسبقاً لكنهم لم يقبلو بذلك". وتابع "وجاء في الرسالة انه في حال قمت بزيارة روسيا، فسوف يقومون بحظري واطاحتي عن الحكم".

وأكد خان ان سياسته واضحة منذ اليوم الاول، وأن مصلحته هي مصلحة الشعب الباكستاني، وهي محور سياسته، ولن يمنح الاولوية لاي مصالح دول اخرى على حساب مصلحة باكستان.

وأضاف "ما انذل الباكستانيون سابقاً بسبب السياسيين الفاسدين الذين عملوا لمصلحة الغرب على مصلحة الشعب الباكستاني، ما الذي استفدناه من المشاركة في الجهاد الأفغاني ؟ وما الذي حققناه من القروض المفروضة علينا؟". وتابع "الشعب الباكستاني هو الذي سيقرر كيف ينقذ باكستان من الحملة الشرسة على سيادتنا واستقلالنا، وذلك من خلال التفافها حول قيادتها المحقة".

هذا، وفرضت السلطات الامنية خطة امنية مشددة في المنطقة الحمراء (منطقة مؤسسات الدولة)، تحضيراً لجلسة الجمعية الوطنية التي ستشهد التصويت على مقترح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان صباح الغد.

المصدر:يونيوز

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