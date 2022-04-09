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مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا لتكون أول قاضية سمراء بالمحكمة.
رمز الخبر: ۶۵۸۱۱
تأريخ النشر: 08 April 2022

وتم تأكيد تعيينها بواقع 53-47 صوتا معظمها على أسس حزبية ولكن بثلاثة أصوات جمهوريين.

وجاكسون، قاضية محكمة الاستئناف البالغة من العمر 51 عاما، لديها خبرة تسع سنوات في المحكمة الفيدرالية، وترأست التصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أيضا أول امرأة سمراء تصل إلى هذا المنصب الرفيع.

وستشغل جاكسون مقعدها عندما يتقاعد القاضي ستيفن براير هذا الصيف، مما يعزز الجناح الليبرالي للمحكمة التي يهيمن عليها المحافظون.

وخلال أربعة أيام من جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، تحدثت جاكسون عن معاناة والديها من خلال الفصل العنصري وقالت إن "طريقها كان أوضح" من طريقهما بعد سن قوانين الحقوق المدنية.

والتحقت بجامعة هارفارد، وعملت كمحام عام، وعملت في مكتب محاماة خاص وتم تعيينها كعضو في لجنة إصدار الأحكام الأمريكية.

وأخبرت أعضاء مجلس الشيوخ أنها ستطبق القانون "بدون خوف أو محاباة"، وصدت محاولات الجمهوريين لتصويرها على أنها متساهلة للغاية مع المجرمين الذين حكمت عليهم.

وستنضم جاكسون إلى ثلاث نساء أخريات هن سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان إيمي كوني باريت، مما يعني أن أربعة من القضاة التسعة سيكونون من النساء لأول مرة في التاريخ.

المصدر:يونيوز

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