رئيس الوزراء الاسباني يعلن من الرباط فتح الحدود البرية بمعبري "سبتة" و"مليلية" بشكل تدريجي

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إن "إسبانيا والمغرب اتفقا على فتح الحدود بشكل تدريجي في معبري سبتة ومليلية، إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً".

وفي مؤتر صحافي، مساء اليوم بالعاصمة الرباط، لم يتحدث سانشيز عن تاريخ محدد لفتح الحدود، لكنه أكد أن "أحد الأهداف الأولى سيكون الاستئناف الكامل للحركة العادية للبضائع عند المعابر الحدودية في سبتة ومليلية”.

وتابع رئيس الحكومة الإسبانية قائلا: "سنشرع في إعادة الفتح التدريجي للمعابر الحدودية لضمان التدفق المنتظم للأشخاص، حسب المتطلبات الصحية اللازمة".

وقال سانشيز إن “تداول البضائع سيتم بشكل طبيعي بموجب نظام الشحن التجاري عبر المراكز الجمركية ذات الصلة”.

وأشار إلى "إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا” التي تربط الموانئ الجنوبية لإسبانيا بالمغرب، بعد توقف دام 3 سنوات منذ صيف 2019.

المصدر:يونيوز