النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

آلاف الفلسطينيين يصلون في الأقصى رغم قيود الإحتلال

تمكن آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من شهر رمضان، رغم القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال.
رمز الخبر: ۶۵۸۰۶
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال عززت من تواجد عناصرها في القدس وعند مداخل المدينة، وتم نشر المئات منهم بين أزقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

وأغلقت شرطة الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس عبر السواتر الحديدية، ولم تسمح بمرور المركبات التي تقل مصلين عبرها، بل تركتهم يمشون مسافات طويلة حتى الوصول إلى البلدة القديمة ثم للمسجد الأقصى المبارك، من بينهم أطفال وكبار في السن. ومنعت كذلك قوات الاحتلال الحافلات العامة من بلوغ محطاتها المعتادة.

وتوافد آلاف المصلين الفلسطينيين من الضفة المحتلة وضواحي القدس عبر حواجز الاحتلال الثلاث؛ قلنديا، الزيتونة، و300، منذ ساعات الفجر، للدخول إلى القدس، وسط تضييقات الاحتلال وتقييد حرية العبادة.

وامتلأت باحات المسجد الأقصى بمحبيه وزواره الذين شدوا الرحال إليه لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان فيه، من كافة أنحاء فسطين المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال قد حددت دخول من هم فوق الخمسين عامًا من الرجال دون تصاريح، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 عامًا فقد منعتهم من الدخول إلّا بتصريح، فيما سُمح للنساء والفتيات بالدخول دون قيود.

وبناء عليه، فإن من تتراوح أعمارهم ما بين 13 عامًا وحتى دون الـ40 عامًا سيُمنعون من دخول العاصمة، وسيخضعون لما يسمى بـ "الفحص الأمني".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
الشهيد رعد حازم يدبّ الرعب في كيان الاحتلال المربك في مواجهة العمليات الفردية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
فوضى ونشر لقوات النخبة لاول مرة في تل ابيب عقب عملية اسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين