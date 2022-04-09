الزلابية والمخارق من أبرز الحلويات الرمضانية الشعبية في تونس

تعتبر الزلابية والمخارق من أبرز الحلويات الرمضانية الشعبية، التي لا تغيب عن موائد التونسيين خلال شهر رمضان الكريم، للزلابية رائحة خاصة يعشقها التونسيون، وتتميّز بها خاصة مدينة باجة، شمال غرب تونس، إذ تعتبر المخارق الباجية أشهر الأنواع وأكثرها طلبا.

لكن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد تلقى بظلالها على أجواء رمضان، فيما عبر عديد التونسيين عن تذمرهم بسبب ارتفاع الأسعار، فضلا عن نقص كبير في بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسميد.

وغابت بعض المواد الأساسية عن طاولات العائلات التونسية مع بداية شهر رمضان المبارك، بسبب موجة ارتفاع الأسعار التي عرفتها الأسواق، رغم محاولات الحكومة التحكم في الأسعار وتثبيتها.

ويقال إن صناعة الزلابيا هي من أصل أندلسي أتى بها الأندلسيون من بلادهم خلال هجرتهم إلى البلاد التونسية وتحديدا في شمال البلاد الغربي وأصبحوا يتفننون في صنعها بمجرد استقرارهم بمدينة مجاز الباب وتستور من ولاية باجة لتصبح فيما بعد خاصية من خاصيات الجهة ومن أفضل أطباق الحلويات التقليدية لدى اغلب العائلات التونسية.

المصدر:يونيوز