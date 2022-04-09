القوات الأميركية تدخل أسلحة إلى قواعدها في ريف دير الزور

كثفت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأيام الأخيرة عمليات تعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية بشحنات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية، ولا سيما في حقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية سورية، أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة تحمل أسلحة وكميات كبيرة من الذخائر والمواد اللوجستية إلى قاعدتها العسكرية في حقل غاز كونيكو شرقي دير الزور، بالتوازي مع قافلة أخرى تحمل مواد مماثلة إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد الهجمات التي تستهدف قواعد الاحتلال وأرتاله في الجزيرة السورية جراء الرفض الشعبي للاحتلال وميليشيا “قسد” المرتبطة به، دفعه الى تعزيز قواعده بأرتال من الأسلحة والذخائر في محاولة للحد من تلك الهجمات.

وأصيب جنديان لقوات الاحتلال الأمريكي أمس الخميس في هجوم بالقذائف الصاروخية على قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

المصدر:يونيوز