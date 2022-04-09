الدفاع الروسية: هدف القصف الأوكراني لمحطة قطارات كراماتورسك منع خروج المدنيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن هدف الجيش الأوكراني من الهجوم الصاروخي الذي خلف عشرات القتلى المدنيين على محطة القطارات في مدينة كراماتورسك منع خروج المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.

وقالت الوزارة إنه "وفقاً للبيانات تم تنفيذ الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك من قبل بطارية صاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كم جنوب غرب المدينة".

ورجحت الوزارة أن هدف الهجوم يكمن في "تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم كدروع بشرية في الدفاع عن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية كما حصل في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى". وأكدت سلطات جمهورية دونيتسك مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة آخرين جراء هذا الهجوم الصاروخي.

هذا، وقُتل أكثر من 35 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين اليوم الجمعة في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك شرق أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس الشركة الأوكرانية للسكك الحديدية ألكسندر كاميشين.

وذكر محافظ دونيتسك أن العشرات قد يكونون قتلوا جراء القصف الذي استهدف المحطة التي قالت وكالة رويترز إن آلاف المدنيين كانوا داخلها عند استهدافها بصاروخين.

وندد البيت الأبيض بما وصفها بالصور "المروعة والمدمرة" لهجوم كراماتورسك، وقالت المتحدثة باسمه كيت بيدينغفيلد -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا ضد روسيا.

أما جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد أدان بشدة ما قال إنه "هجوم عشوائي روسي" على محطة كراماتورسك، معتبرا أنها محاولة أخرى من موسكو لإغلاق طرق الهرب للفارين من حرب غير مبررة.

ويشار إلى أن محطة كراماتورسك للقطارات باتت أحد المواقع التي استخدمها عدد كبير من المدنيين في الأيام القليلة الماضية، للخروج من المدينة.

المصدر:يونيوز