النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الدفاع الروسية: هدف القصف الأوكراني لمحطة قطارات كراماتورسك منع خروج المدنيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن هدف الجيش الأوكراني من الهجوم الصاروخي الذي خلف عشرات القتلى المدنيين على محطة القطارات في مدينة كراماتورسك منع خروج المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.
رمز الخبر: ۶۵۸۰۳
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقالت الوزارة إنه "وفقاً للبيانات تم تنفيذ الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك من قبل بطارية صاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كم جنوب غرب المدينة".

ورجحت الوزارة أن هدف الهجوم يكمن في "تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم كدروع بشرية في الدفاع عن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية كما حصل في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى". وأكدت سلطات جمهورية دونيتسك مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة آخرين جراء هذا الهجوم الصاروخي.

هذا، وقُتل أكثر من 35 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين اليوم الجمعة في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك شرق أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس الشركة الأوكرانية للسكك الحديدية ألكسندر كاميشين.

وذكر محافظ دونيتسك أن العشرات قد يكونون قتلوا جراء القصف الذي استهدف المحطة التي قالت وكالة رويترز إن آلاف المدنيين كانوا داخلها عند استهدافها بصاروخين.

وندد البيت الأبيض بما وصفها بالصور "المروعة والمدمرة" لهجوم كراماتورسك، وقالت المتحدثة باسمه كيت بيدينغفيلد -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية- إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا ضد روسيا.

أما جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد أدان بشدة ما قال إنه "هجوم عشوائي روسي" على محطة كراماتورسك، معتبرا أنها محاولة أخرى من موسكو لإغلاق طرق الهرب للفارين من حرب غير مبررة.

ويشار إلى أن محطة كراماتورسك للقطارات باتت أحد المواقع التي استخدمها عدد كبير من المدنيين في الأيام القليلة الماضية، للخروج من المدينة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
الشهيد رعد حازم يدبّ الرعب في كيان الاحتلال المربك في مواجهة العمليات الفردية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
فوضى ونشر لقوات النخبة لاول مرة في تل ابيب عقب عملية اسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين