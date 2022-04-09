ارتفاع عدد القتلى بصفوف المستوطنين في عملية تل أبيب الى ثلاثة

أفاد الاعلام العبري، عصر اليوم الجمعة، عن مقتل مستوطن متأثرًا باصابته أمس الخميس في العملية التي وقعت قرب شارع ديزنغوف في تل أبيب، ليرتفع عدد القتلى إلى 3 مستوطنين إسرائيليين.

وقال مستشفى إيخلوف الإسرائيلي، إنه ارتفعت أعداد قتلى عملية تل أبيب إلى 3 قتلى، مؤكداً مقتل مستوطن ثالث متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس في العملية.

وأسفرت عملية تل أبيب عن مقتل 3 "إسرائيليين"، وإصابة 15 آخرين وصفت حالتهم بعضهم بالحرجة، فيما استمرت عملية ملاحقة المنفذ ساعات، إلى أن اشتبك مع قوات اليمام الصهيوني في مسجد بيافا المحتلة واستشهد خلال الاشتباك.

وكانت قد أفادت مصادر فلسطينية لوكالة يونيوز للأخبار بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستعد لدخول مخيم جنين والسيطرة على منزل منفذ عملية تل ابيب الشهيد رعد حازم.

واتصل جيش الاحتلال بعائلة الشهيد رعد حازم وطلب منهم مغادرة المنزل وتسليم أنفسهم، بحسب ما ذكرت المصادر.

وأكدت المصادر أن شباب مخيم جنين بدأوا بالتجمع للدفاع عن منزل رعد حازم، وسيستخدمون السلاح لمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي من تحقيق أهدافها داخل المخيم.

المصدر:يونيوز