رئيس الجالية السودانية من صنعاء: متضامنون مع اليمن ونستنكر مشاركة نظام الخرطوم في العدوان

أقام رئيس الجالية السودانية بسفارة بلاده في صنعاء فعالية رمضانية بالتزامن مع بدء ثامن أعوام الصمود اليمني وذكرى الثورة في السودان، مؤكدا استمرار الموقف المتضامن مع اليمن وشديد استنكاره لمشاركة نظام الخرطوم في التحالف السعودي.

وفي الفعالية التي حضرتها وسائل إعلام محلية ودولية رئيس الجالية السودانية جدد الاستنكار لدور عسكر السودان المخزي بالانخراط في الحرب على اليمن وتواطؤ كثير من الدول والمنظمات التي تتصدرها الأمم المتحدة.

الطيب بشير أكد أن استحضاره لأعلام الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على طاولة الفعالية برمزيته يفضح غياب انسانيتهم تجاه ما يجري بحق اليمن وحضورها المباشر في أوكرانيا.

رئيس الجالية كان قد استقبل الحضور الإعلامي مع أعضاء الجالية السودانية وتبادل معهم التهاني بشهر رمضان والتأكيد على أهمية مواجهة قوى الاستكبار بكل الوسائل والإمكان.

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