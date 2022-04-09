9 قتلى و17 جريحا بانفجار نجم عن تسرب للغاز وسط مدينة برج بوعريريج شرقيّ البلاد

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار عنيف، نجم عن تسرب للغاز وسط مدينة برج بوعريريج، شرقيّ الجزائر، فيما أصيب 17 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة في الانفجار، الذي يعد الثاني من نوعه منذ انطلاقة العام الجاري.

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار عنيف، نجم عن تسرب للغاز وسط مدينة برج بوعريريج، شرقيّ الجزائر، امس الخميس، فيما أصيب 17 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

ونجم عن الانفجار انهيار منزل من طابقين بشكل كامل، فيما تواصلت عمليات الانقاذ، التي تقوم بها فرق الدفاع المدني، حيث يجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، كما تساعد طوافتان على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة، لتلقي الاسعافات الأولية. وقد استقبلت احدى المستشفيات، عشرين اصابة بينها ثلاث اصابات خطرة، اضافة الى جثث 5 ضحايا جرّاء الانفجار.

وتمّ استقدام آليات من الدفاع المدني وفرق الانقاذ من البلدات القريبة للمساعدة في البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض والركام الكبير الذي أحدثه الانفجار، وجُهِّزَت معدات لرفع الركام، كما استخدمت كاميرات مراقبة لمعرفة أماكن الضحايا.

بالموازاة، تواصل الأجهزة الأمنية المختصة جهودها الرامية لاجراء التحقيقات والتحريات، لمعرفة أسباب الحادث، الذي أدّى إلى انهيار منزل من طابقين، وتضرر منازل مجاورة.

وهذا الانفجار هو الثاني من نوعه في مستوى الشدّة منذ مطلع العام الجاري، بعد الانفجار الذي حدث بداية شهر شباط/فبراير الماضي، داخل ورشة لصناعة العطور غير المرخصة، تقع أسفل مبنى في حيّ سكني بمنطقة عين ولمان بولاية سطيف، شرقيّ البلاد، ونجم عن شرارة كهربائية. وأدى الانفجار حينها إلى وفاة ثمانية أشخاص، هم ثلاث نساء ورجلان وثلاثة أطفال، إضافة الى إصابة أكثر من عشرة آخرين بحروق خطرة، وتدمير منازل عدّة في الجوار.

المصدر:يونيوز