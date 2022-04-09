الكرملين يتوقع انتهاء العملية الخاصة في أوكرانيا في المستقبل المنظور

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "موسكو تتوقع انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في المستقبل المنظور".

وتعليقا على تصريح صحفي سابق، كان قد أشار فيه إلى أن روسيا تأمل في أن "تحقق العملية أهدافها في الأيام المقبلة، وفي المستقبل المنظور، تنتهي بتحقيق أهدافها أو بمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني"، أكد بيسكوف في تصريح اليوم الجمعة، ذلك قائلا: "نحن نتحدث عن المستقبل المنظور".

هذا ولا تزال العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ 24 شباط/فبراير مستمرة حتى الآن.

وبالتوازي مع العمليات العسكرية تجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويحقق الأهداف التي أعلنت عنها موسكو منذ بداية العملية.

المصدر:يونيوز