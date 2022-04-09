وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الليبية تعزيز التعاون الثنائي من شتى المجالات

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.

وعرض الجانبان خلال لقاء جمعهما عقب زيارة المنقوش الى الجزائر، مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.

وعرض الجانبان، آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية، لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه بكل حرية.

بدورها، أكّدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، أنّ الزيارة شكّلت مناسبة للقاء المسؤولين الجزائريين، الذين جدّدوا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لاجراء انتخابات نزيهة، مشدّدة على أنّ اجراء الانتخابات، تُشكل المخرج الوحيد، لحلّ الأزمة الليبية.

المصدر:يونيوز