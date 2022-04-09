لافروف يبحث مع نظيره الارميني تهيئة الظروف لابرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف لإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وأضاف لافروف، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أن "روسيا مستعدة للمساعدة في العمل الذي بدأ الآن بين يريفان وباكو فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعقد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وتوترت الأوضاع حول إقليم قره باغ في 27 أيلول/سبتمبر عام 2020 عندما بدأت هناك العمليات القتالية النشيطة. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 تم توقيع البيان الثلاثي للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكولا باشينيان، الذي سمح بتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وكان البيان يقضي ببقاء الجانبين الأذربيجاني والأرميني في المواقع التي احتلاها سابقا، فيما تم انتقال عدد من مناطق قره باغ إلى سيطرة باكو، ونشر قوات حفظ سلام روسية على طول خط التماس بين الجانبين وممر لاتشينسكي.

المصدر:يونيوز