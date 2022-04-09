عبداللهيان ونظيره العراقي يؤكدان ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين

شدد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الماضي.

وناقش وزير الخارجية العراقي، صباح اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره عبداللهيان بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومحادثات فيينا.

وأشار حسين، في تقريره عن آخر المستجدات في العراق، إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي، واستعرض التطورات في أوكرانيا.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الايراني، على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية، واعتبر معالجة جذور الأزمة الحالية كمفتاح لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في منطقة أوراسيا.

كما استعرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا السياق، دعا عبداللهيان نظيره العراقي لزيارة إيران، وفي المقابل رحب فؤاد حسين بهذه الدعوة.

المصدر:يونيوز