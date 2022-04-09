صحافي حائز على جائزة نوبل يتعرض لهجوم داخل قطار والسلطات باشرت التحقيق

تعرض الصحافي الروسي ديمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام لهجوم من مجهول ألقى عليه طلاء أحمر على متن قطار، وفقاً لروايته الخاصة.

ونشرت صحيفة نوفايا جازيتا الروسية أمس الخميس، صورة لرئيس تحريرها يظهر فيها وجهه ونصفه العلوي مغطى بطلاء زيتي أحمر.

وكتب موراتوف عبر تويتر، "عيناي تحترقان بشكل رهيب"، ولم يكن هناك أي استجابة من السلطات الروسية في البداية.

وكان الرجل البالغ من العمر 60 عاماً على متن القطار الرابط بين موسكو وسامارا عندما تعرض لهجوم من رجل.

وصاح الرجل، "موراتوف، خذ هذا من أجل أولادنا"، وفقاً للصحافي، مضيفاً أنه كانت هناك رائحة طلاء زيتي في القطار وتأخرت مغادرته.

ولم تتضح بعد تفاصيل الدافع لدى منفذ الهجوم.

وأفادت وزارة الداخلية أن الشرطة بدأت عملية البحث عن المشتبه بهم.

المصدر:يونيوز