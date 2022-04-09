حماس تزف الشهيد رعد حازم وتؤكد أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل ابيب، مؤكدة أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان، "نزف شهيد فلسطين المقدام المجاهد رعد فتحي حازم (29 عاما) من مخيم جنين البطولة، والذي ارتقى مقبلاً غير مدبر بعد عملية نوعية في "تل أبيب".

وهنأت الحركة جنين ومخيمها وعائلة حازم بارتقاء الشهيد الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، قائلة "لنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة".

وختمت بيانها بالتأكيد على أن المسجد الأقصى الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.

المصدر:يونيوز